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Найденная на побережье Калининградской области немецкая торпеда не представляет опасности для окружающих

Немецкая парогазовая торпеда времен Второй мировой войны, обнаруженная на побережье Балтийской косы в Калининградской области 16 января, не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности для окружающих.

К такому выводу пришли специалисты минно-торпедной службы штаба Балтийского флота, осмотрев находку на месте ее выброса прибоем на побережье.

В настоящее время торпеда представляет собой ржавую металлическую «болванку», полую внутри. Торпеда  не является взрывоопасным предметом и  не может представлять какой-либо угрозы.

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Категория: Новости / Военные новости

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