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На Балтийском флоте пройдет месячник оборонно-массовой работы

Более 2000 тысяч учащихся общеобразовательных учебных заведений Калининградской области посетят соединения и воинские части Балтийского флота в рамках проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой работы.

Все мероприятия будут посвящены 92-й годовщине со дня создания ОСОАВИАХИМ- ДОСААФ СССР - РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России и Дню защитника Отечества.

В ходе проведения месячника в воинских частях пройдут Дни открытых дверей, благодаря чему учащиеся школ и курсанты ДОСААФ России смогут ознакомиться с учебно-материальной базой подразделений, а также побывать на занятиях по боевой подготовке.

Ребятам продемонстрируют также современные образцы вооружения и военной техники, а также элементы экипировки и снаряжения.

Также будущим призывникам будет предоставлена возможность выполнить нормативы по сборке-разборке автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова.

В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы пройдет областной сбор руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, юнармейского движения, специалистов органов по делам молодёжи, общественных организаций и объединений Калининградской области.

Впервые в этом году в День защитника Отечества в парке «Юность» в Калининграде пройдет выставка военной техники и вооружения Балтийского флота.

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Категория: Новости / Военные новости

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