В Калининградской области более 3 тысяч юношей встанут на воинский учет

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В 2019 году более 3 тысяч юношей в Калининградской области пройдут мероприятия первоначальной постановки на воинский учет (ППВУ) и получат удостоверение граждан, подлежащих призыву на военную службу.

В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» ППВУ осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданином мужского пола возраста 17 лет. ППВУ проводится в целях установления численности допризывников, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, а также образовательного уровня и приобретенной специальности. Таким образом, юноши 2001 года рождения в течение установленных сроков будут поставлены на учет и внесены в базы призывников.

При выполнении данных мероприятий все граждане пройдут медицинское освидетельствование на предмет годности к военной службе по состоянию здоровья соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. Кроме того, допризывники пройдут профессиональный психологический отбор для определения пригодности к подготовке по военно-учетным специальностям и должностям.

Источник: Отдел ИО ПС ЗВО по БФ