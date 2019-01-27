Более 30 км дорог расчистили от снега инженеры ЮВО в Волгоградской области

/Военные новости/

Более 30 километров дороги общего пользования помогли расчистить от снега инженерные подразделения Южного военного округа в Паласовском районе Волгоградской области.

Сводный отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) прибыл к месту оказания помощи в Волгоградской области и совместно с отрядом ГУ МЧС России по Волгоградской области и дорожной техникой расчистил снежные заторы.

Минувшей ночью отрядам удалось расчистить более 30 км дорог, где глубина снега достигала до 1,5 метров и добраться до населенного пункта Золотари Волгоградской области. В дальнейшем, отрядам предстоит расчистить еще около 100 км дорог общего пользования.

Всего к выполнению задач привлечено более 20 военнослужащих и задействовано около 10 единиц специальной техники, в том числе тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.

Источник: пресс-служба Южного военного округа