Новейший комплект водолазного снаряжения поступил в Межвидовой региональный учебный центр инженерных войск под Волгоградом

/Военные новости/

В Межвидовой региональный учебный центр инженерных войск, дислоцированный в Волгоградской области, поступил новейший комплект водолазного снаряжения СЛВИ-15.

В новом водолазном костюме военнослужащие будут выполнять нормативы по водолазной подготовке, специальные инженерно-технические и инженерно-разведывательные работы. Усовершенствованные модели костюма немного тяжелее, но отличаются от прошлого поколения большей маневренностью, и повышенной степенью защищенности.

Комплект снаряжения легководолазного инженерного СЛВИ-15 с изолирующим дыхательным аппаратом ИДА-15 предназначен для скрытого передвижения водолаза под водой и выполнения подводных разведывательных задач, эвакуационно-спасательных, ремонтных и других инженерных подводных работ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа