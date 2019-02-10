/Военные новости/

Новейший комплект водолазного снаряжения поступил в Межвидовой региональный учебный центр инженерных войск под Волгоградом

В Межвидовой региональный учебный центр инженерных войск, дислоцированный в Волгоградской области, поступил новейший комплект водолазного снаряжения СЛВИ-15.

В новом водолазном костюме военнослужащие будут выполнять нормативы по водолазной подготовке, специальные инженерно-технические и инженерно-разведывательные работы. Усовершенствованные модели костюма немного тяжелее, но отличаются от прошлого поколения большей маневренностью, и повышенной степенью защищенности.

Комплект снаряжения легководолазного инженерного СЛВИ-15 с изолирующим дыхательным аппаратом ИДА-15 предназначен для скрытого передвижения водолаза под водой и выполнения подводных разведывательных задач, эвакуационно-спасательных, ремонтных и других инженерных подводных работ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодарском крае более 25 тысяч человек сдадут ЕГЭ в этом году

На участие в ЕГЭ-2019 зарегистрировалось на 50 тысяч человек больше, чем годом ранее

Итоговое собеседование по русскому языку 13 февраля сдадут почти 1,5 миллиона девятиклассников

Век археологии: открытия – задачи – перспективы

Не только юрист. Анатолий Кони – в фонде Президентской библиотеки