В Армении прошел чемпионат «Дружбы» по боксу

/Военные новости/

В Армении финишировал Чемпионат «Дружбы» по боксу среди военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении.

В состязаниях, которые проводились на базе спортивного комплекса минобороны Армении в г. Ереван, принимали участие около 100 военнослужащих - боксеров из силовых структур Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

Спортсмены выступали в восьми весовых категориях от 56 кг до свыше 91 кг по олимпийской системе. Боксеры от двух стран показали отличную технику и физическую подготовку.

По итогам дружественного чемпионата, командир соединения ЮВО полковник Владимир Елканов и командующий объединенной группировкой войск (сил) генерал-майор Тигран Парванян поздравили военнослужащих, занявших призовые места в командном и личном зачетах, наградили победителей кубками, медалями и грамотами.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа