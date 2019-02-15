Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Армении приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

/Военные новости/

В Гюмрийском и Ереванском военном гарнизонах военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-тилетию вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан.

На мемориальном комплексе в парке «Победы» в городе Ереван ветераны-афганцы, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие силовых структур двух стран, представители дипломатического корпуса и администрации возложили цветы и венки вечному огню и памятнику «Воинам-интернационалистам».

Ветеранам Афганистана были вручены памятные медали «30 лет вывода советских войск из Республики Афганистан», грамоты и ценные подарки.

Завершились праздничные мероприятия торжественным приемом и концертом для ветеранов афганских событий, матерей и вдов погибших и пропавших без вести военнослужащих, военнослужащих ЮВО и членов их семей.

В торжественных мероприятиях, посвященных 30-тилетию вывода советских войск из Афганистана, приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО Гюмрийского и Ереванского военного гарнизонов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа