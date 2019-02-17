Впервые военнослужащие российской военной базы ЮВО сдали кровь для оказания помощи жителям Абхазии
Впервые военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с коллегами Министерства обороны республики приняли участие в благотворительной акции «Стань донором! Сдай кровь нуждающимся больным!».
В ходе мероприятия каждый из добровольных доноров на безвозмездной основе сдал около 400 мл крови. После проверки в лаборатории она будет передана в медицинские учреждения Абхазии для оказания помощи нуждающимся.
По мере необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.
Забор крови проводили квалифицированные медицинские работники Центрального банка крови, республиканской больницы в городе Сухум.
Впредь военнослужащие российской военной базы ЮВО намерены принимать активное участие и вносить свой вклад в развитие донорства Абхазии, сделать акцию «Стань донором! Сдай кровь нуждающимся больным!» в Абхазии традиционной.
Источник: пресс-служба Южного военного округа
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