Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада в Адыгее получила Боевое знамя нового образца

/Военные новости/

Личному составу артиллерийской бригады 49 общевойсковой армии Южного военного округа вручено Боевое знамя нового образца.

Торжественная церемония состоялась в расположении части в Республике Адыгея в присутствии военнослужащих части, а также приглашенных гостей – юнармейских отрядов, ветеранов войны, представителей органов власти и местного самоуправления. Приветственную телеграмму в адрес личного состава направил депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

В ходе ритуала личному составу воинской части была зачитана грамота Президента Российской Федерации.

Боевое знамя воинской части – символ и реликвия воинской части, олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции воинской части, её принадлежность к Вооружённым силам Российской Федерации. Боевое знамя всегда находится с воинской частью. Знамя представляет собой прикреплённое к древку двустороннее полотнище с изображением Государственного герба РФ, эмблемы Вооружённых сил Российской Федерации, эмблемы части.

Дислоцированная в Адыгее артиллерийская бригада 49 общевойсковой армии ЮВО ведет свою историю с января 1943 года – тогда она носила имя 81-я пушечная артиллерийская бригада и прошла почти всю войну. Была награждена орденами Суворова и Красного знамени. А за освобождение Таллина от немецко-фашистских войск стала почетно именоваться «Таллинской».

После возрождения бригада почетно называется - 227-ая Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада. На вооружении части стоят артиллерийские системы «Мста-С», «Ураган», «Штурм-С» и другие.

Источник: пресс-службы Южного военного округа