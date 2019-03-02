Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» прибыл на полуостров Крым

/Военные новости/

Железнодорожный состав с выставкой трофейной техники «Сирийский перелом» был переправлен через Керченский пролив и прибыл в порт Республики Крым.

В свою очередь, участники передвижной военно-патриотической акции «Сирийский перелом» приехали по Крымскому мосту автобусами и успели посетить местные достопримечательности на горе Митридат.

2 марта на привокзальной площади города-героя Керчь пройдет военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в ходе которой гостям акции будет представлена выставка вооружения и военной техники и тематические платформы железнодорожного состава.

Кроме того перед посетителями выставки выступят творческие коллективы Черноморского флота и города, представители администрации и командования гарнизона.

Далее, состав передвижной выставки проследует в город-герой Севастополь, где представит жителям и гостям города трофейные экспонаты.

Поезд состоит из 20 вагонов, на которых представлено свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники террористов: танк Т-55, БМП ACV-15, Бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. В качестве экскурсоводов – российские военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

В период с 27 февраля по 7 марта железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа (ЮВО). Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

На железнодорожных станциях Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кропоткина, Сальска и Волгограда в дни остановки эшелона будут проведены масштабные мероприятия патриотической направленности. На импровизированной сцене одного из железнодорожных вагонов выступят артисты ансамбля Черноморского флота, а также творческие коллективы соединений и воинских частей ЮВО.

Уникальный железнодорожный состав, который проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: пресс-служба Южного военного округа