6 марта в Новороссийск прибудет отряд боевых кораблей ВМС Турции

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У жителей и гостей Новороссийска будет возможность посетить корабли 6 и 7 марта. Обращаем ваше внимание, что для подъема на борт нужен паспорт!

Время посещения:

6 марта, с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

7 марта, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отход кораблей запланирован на 09.00.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск