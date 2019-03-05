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6 марта в Новороссийск прибудет отряд боевых кораблей ВМС Турции

У жителей и гостей Новороссийска будет возможность посетить корабли 6 и 7 марта. Обращаем ваше внимание, что для подъема на борт нужен паспорт!

Время посещения:

6 марта, с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

7 марта, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отход кораблей запланирован на 09.00.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Военные новости

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