64 семьи военнослужащих российской военной базы в Абхазии заселились в новые служебные дома

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На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии сданы в эксплуатацию 4 жилых дома на 64 квартиры для семей военнослужащих.

Церемония вручения ключей семьям военнослужащих состоялась в торжественной обстановке под аккомпанемент военного оркестра с участием представителей командования ЮВО.

При распределении новых служебных квартир предпочтение руководством соединения отдавалось многодетным семьям, а также военнослужащим по контракту, отличившимся на службе.

Военнослужащим представлены одно-, двух-, трёхкомнатные квартиры, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки.

В военном городке базы жилые дома возводятся по новым современным технологиям из экологически чистых строительных материалов. В 2018 г. рабочими военно-строительного комплекса МО РФ были возведены 5 домов, после чего 78 семей военнослужащих соединения стали обладателями служебных квартир в непосредственной близости от места службы.

Кроме того, в базе на стадии завершения строительства находится здание школы на 200 мест, также для военных семей на территории соединения будет введено в эксплуатацию детское дошкольное учреждение «Детский сад» на 150 мест.

Источник: пресс-служба Южного военного округа