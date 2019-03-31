Офицер российской военной базы в Абхазии стал 3-кратным чемпионом ВС РФ по армейскому рукопашному бою

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Офицер российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, капитан Евгений Березин стал 3-кратным чемпионом Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

На базе спортивного комплекса в г. Мирный Архангельской области проходил чемпионат ВС РФ по АРБ. В течение 3 дней на ковре соревновались сильнейшие спортсмены разных видов, родов и военных округов Вооруженных сил. Состязания проводились как в личном, так и в командном зачёте.

Березин представлял сборную команду ЮВО в весовой категории до 80 кг. Проведя 6 беспроигрышных поединков, он завоевал золотую медаль.

Став чемпионом, Евгений попал в сборную Вооруженных сил и будет представлять Россию на спартакиаде стран участников СНГ, которая состоится в этом году в Таджикистане.

В командном зачёте сборная ЮВО также завоевала первое место и кубок чемпионата.

Источник: пресс-служба Южного военного округа