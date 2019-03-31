Расчеты комплексов «Искандер» ЮВО провели тренировки по уничтожению морских и береговых целей

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Южного военного округа в рамках тактического учения отработали задачи по условному уничтожению морских и береговых целей.

Подразделения ракетного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения боевой задачи.

На маршруте движения военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участок зараженной местности.

Прибыв в указанный район, ракетчики выполнили задачи по смене боевых позиций в темное время суток и в условиях ограниченной видимости по лесным дорогам.

В назначенных позиционных районах расчеты комплексов «Искандер» с различных позиций выполнили электронные пуски по целям условного противника, обнаруженным в акватории и на побережье Черного моря.

Ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи в едином замысле тактических учений в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, которые проводятся на 18 общевойсковых полигонах, привлечено более 10 тыс. военнослужащих, задействовано около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа