Дежурные подразделения на Ставрополье применили тепловизоры для поиска диверсантов

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В рамках проверки боевой готовности дежурные подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, провели тактико-специальное учение по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника в темное время суток.

В ходе учения были отработаны задачи скрытного наблюдения за охраняемой территорией, прилегающей к режимному объекту, а также порядок уничтожения ДРГ.

По замыслу учения при патрулировании территории была замечена попытка нарушения границы охраняемого объекта. По результатам скрытного наблюдения с использованием приборов ночного видения и малогабаритных тепловизоров была идентифицирована ДРГ условного противника.

Применение военнослужащими средств радиоэлектронной борьбы позволило нарушить работу средств связи условного противника, после чего по месту дислокации ДРГ был нанесен сосредоточенный огонь из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, пулеметов «Печенег», автоматов Калашникова.

Также военнослужащие отработали приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условные ранения, а также действия инженерных подразделений по обезвреживанию обнаруженных самодельных взрывных устройств.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа