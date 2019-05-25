Боевые расчёты С-300 уничтожили крылатые ракеты противника в Ростовской области

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Боевые расчёты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, в ходе плановой тренировки по противовоздушной обороне уничтожили крылатые ракеты условного противника.

В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Ростовской области и Азовского побережья Краснодарского края боевые расчёты зенитных ракетных комплексов ЗРК С-300 выдвинулись в район развертывания пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, приступили к обнаружению и отслеживанию целей.

Имитацию крылатых ракет выполнили экипажи истребителей Су-30 и Су-27, авиационного соединения 4 армии ВВС и ПВО, совершившие перелеты с аэродромов базирования в Краснодарском крае.

В зимнем периоде обучения зенитчики неоднократно проводили тренировки по ПВО в районе боевого дежурства, отрабатывая задачи обнаружения, сопровождения условных целей и уничтожения их методом электронного пуска.

Кроме того, для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

К тренировке было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-заряжающие машины ЗРК С-300, а также около 10 самолетов Су-27 и Су-30.

Источник: пресс-служба Южного военного округа