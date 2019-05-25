Впервые танкисты Всеармейского конкурса «Танковый биатлон» выполнили учебно-боевые задачи ночью под Волгоградом

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Впервые танковые экипажи выполнили учебно-боевые задачи в ночное время суток в рамках Всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон», который проходит на полигоне «Прудбой» Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.

Этап проводился ночью на участке тактического поля по маршруту более 15 км с естественными и искусственными препятствиями, районами выполнения тактических задач и участком для проведения боевой стрельбы.

Командиры взводов и отделений организовали взаимодействие на ведении наступательного и оборонительного боя, экипажи танков уничтожили огневую засаду условного противника, совершили противоптуровый маневр и тактические упражнения в составе взводов.

Справочно:

Во Всеармейских состязаниях «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» принимают участие 21 экипаж танков Т-72Б3 и 6 взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Московском высшем общевойсковом командном училище, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Победители Всеармейского этапа представят команду Вооруженных Сил Российской Федерации на Международном этапе «Танкового биатлона» в Алабино Московской области.

Состязания на полигоне «Прудбой» продлятся до 29 мая.

Источник: пресс-служба Южного военного округа