Батальон военной полиции вернулся из Сирии к месту постоянной дислокации в Ингушетию

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Батальон военной полиции мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирии, вернулся к месту постоянной дислокации в Республику Ингушетия.

Подразделения военной полиции были доставлены на аэродром в Северной Осетии самолетами военно-транспортной авиации ВКС России ИЛ-76, а затем автомобильным транспортом совершили марш в расположение части.

Торжественный митинг, посвященный прибытию около 300 военнослужащих соединения ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, состоится 27 мая с.г. в 16:00 в станице Троицкая. На митинге всему личному составу батальона военной полиции будут вручены ведомственные и государственные награды.

На родной земле военнослужащих встретит Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Ивановский, представители руководства Минобороны РФ и округа, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

С февраля с.г. военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Источник: пресс-служба Южного военного округа