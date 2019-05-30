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Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили заглубленные командные пункты противника в Ростовской области

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили заглубленные командные пункты и инженерные сооружения условного противника из 152-мм гаубиц «Мста-Б» в Ростовской области.

 

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили замаскированные заглубленные объекты и живую силу «противника» на удалении более 10 км и передали на командный пункт координаты целей.

Для уничтожения объектов были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б», военнослужащие выполнили оборудование и маскировку огневых позиций.

Чтобы поразить заглубленные командные пункты и подземные склады с боеприпасами условного противника, артиллеристы выполнили залповый огонь в составе батареи.

Также военнослужащие отработали одиночную стрельбу для поражения подвижных мишеней, имитирующих высокоманевренную технику. Упражнение выполнялось прямой наводкой с дистанции 2,5 тыс. м.

В отработке учебно-боевых задач принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили заглубленные командные пункты противника в Ростовской области

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