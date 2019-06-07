Разведчики приступили к воздушно-десантной подготовке на Юге России

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Более 300 военнослужащих соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Прыжки выполнялись на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет» и «Арбалет-2», которые оптимально подходят для решения стоящих перед спецназом задач. Он позволяет не только быстро приземлиться и остаться незамеченным противником благодаря небольшой площади купола, но и нести с собой необходимое снаряжение общей допустимой массой до 150 кг.

При выполнении десантирования военнослужащие демонстрировали навыки ведения прицельного огня из стрелкового оружия, а также после приземления на ограниченные площадки отработали ориентирование на местности, скрытное выдвижение к объектам условного противника и другие тактические задачи.

Перед совершением прыжков с парашютом разведчики прошли курс воздушно-десантной подготовки на земле и на тренажерах воздушно-десантного комплекса, в ходе которого выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные площадки.

Также на данном комплексе с военнослужащими проведены тренировки по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, а также по креплению оружия и снаряжения для десантирования личного состава в полной экипировке.

В рамках боевой подготовки за год службы каждый военнослужащий совершит более 15 дневных и ночных прыжков с высот от 600 до 800 метров на различные площадки, в том числе в сложных условиях местности.

Источник: пресс-служба Южного военного округа