Саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны, найденную рядом с частным домом в Волгоградской области

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Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили боеприпас, найденный в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена хозяином частного дома при проведении земельных работ.

Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как минометная мина времен Великой Отечественной войны.

Саперы извлекли снаряд из земли и транспортировали на полигон Прудбой Волгоградской области, где уничтожили его путем подрыва накладным зарядом.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 650 боеприпасов различного калибра.

Источник: пресс-служба Южного военного округа