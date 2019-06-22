Армейская авиация нанесла групповой удар по объектам противника
Экипажи полка армейской авиации Южного военного округа, базирующегося на Кубани, нанесли групповой удар по наземным целям условного противника на завершающем этапе масштабного командно-штабного учения с 4-ой армией ВВС и ПВО ЮВО.
В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Летчики ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35 нанесли огневое поражение по вскрытым объектам с применением неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения.
Также экипажи отработали элементы сложного пилотажа – выполнили повороты на горки, пикирование, виражи с максимально допустимыми кренами и тангажами.
Для оценки точности нанесения удара были задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Ранее личным составом авиационных частей в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.
Всего к учению было привлечено более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Командно-штабное учение под руководством главного командования ВКС России с объединением ВВС и ПВО ЮВО проводилось с 17 по 21 июня.
Источник: пресс-служба Южного военного округа
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