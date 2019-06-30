Отряд по борьбе с подводными диверсантами КФл имитировал погружение на глубину более 100 метров в специальной барокамере

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В Астраханской области, военнослужащие отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии провели тренировки в специальной барокамере, имитировав погружение на глубину более 100 метров.

В тренировке приняли участие более 50 боевых пловцов - водолазов флотилии, каждому предстояло провести в камере более 3 часов и за это время испытать давление равное при погружении на глубину до 100 метров, без применения специальных дыхательных смесей.

Целью тренировки явилась проверка физической готовности и способности организма военнослужащих переносить высокие перегрузки под водой.

Боевые пловцы успешно справились с поставленной учебной задачей, преодолев высокое давление под наблюдением военных врачей медицинской службы.

В ближайшее время отряду ПДСС предстоит уже в реальных условиях максимально приближенным к боевым погрузится на расчетную глубину в Каспийском море. В ходе отработки специальных задач военнослужащие применят специальное подводное снаряжение - новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, подводные бронежилеты, огнестрельное оружие для подводной стрельбы - пистолеты СПП-1, гранатометы ДП-61, автоматы АПС-55.

Возможности указанного оружия позволяют на достаточно большой глубине (до 50 метров) уничтожать живую силу условного противника с высокой эффективностью применения и точностью на расстоянии до 10 м. Вне воды поражающие возможности этого уникального оружия возрастают в десятки раз.

Источник: пресс-служба Южного военного округа