В Новороссийске прошел Международный военно-технический форум «Армия-2019»

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В этом году Министерство обороны Российской Федерации провели юбилейный пятый Международный военно-технический форум «АРМИЯ».

Являясь одной из крупнейших и авторитетных мировых выставок вооружения и военной техники, он играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышении авторитета Вооруженных Сил, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну.

Форум «АРМИЯ-2019» предоставил возможность любому посетителю познакомится с современными и перспективными образцами военной техники. От Владивостока до Калининграда развернулись выставки и демонстративные стенды.

В Новороссийске в рамках форума «Армия-2019» представили корабль «Дмитрий Рогачев», который принят в состав Черноморского флота в июне этого года. Выставку посетил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов города-героя. Кстати, на площадке форума разместили около 30 единиц военной техники.