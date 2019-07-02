Военнослужащие соревнуются за звание лучшего высокогорного подразделения ВС РФ

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В Южном военном округе в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» стартовал конкурс на лучшее высокогорное подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации «Эльбрусское кольцо-2019». Соревнования проходят в рамках подготовки к Международному этапу «АрМИ-2019».

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии.

Участники чемпионата прошли акклиматизацию в высокогорной местности – один из важнейших этапов подготовки, необходимый для адаптации организма, улучшения его работоспособности в условиях соревновательной деятельности на высоте более 3500 м.

В ходе первого этапа военнослужащим предстоит проявить свои навыки в индивидуальном лазанье и лазанье в связках, движение по азимуту и преодоление горной полосы препятствий.

Основным экзаменов станет прохождение горной полосы препятствий, которая представляет собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. Один из этапов полосы заключается в переноске ящика для боеприпасов весом 24 кг. Все преграды военнослужащие будут преодолевать в обмундировании и со штатным вооружением.

Всего в конкурсе задействовано около 150 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа