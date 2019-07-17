/Военные новости/

В ЮВО подготовились к встрече 1,5 тыс. выпускников военных вузов

В войска Южного военного округа прибыло 1,5 тыс. выпускников военных учебных заведений. Всего в этом году из 47 вузов МО РФ в войска округа распределено около 2 тыс. офицеров.

О готовности к встрече молодых лейтенантов рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Жилой фонд для размещения выпускников военных вузов подготовлен, из числа опытных офицеров подобраны наставники», – сообщил генерал-полковник А. Дворников.

«Кроме того, в объединениях командованием организовано взаимодействие с органами местного управления по вопросам трудоустройства жен и размещения детей в образовательных учреждениях», – уточнил командующий.

Первые выпускники военных учебных заведений пополнили войска ЮВО весной текущего года. Также прибытие лейтенантов спланировано в августе, сентябре и октябре.

Источник: Пресс-служба ЮВО

Просмотров: 28 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Депутаты запретили принимать на работу в РЖД подозреваемых в экстремизме

В Динском районе бывший заместитель начальника участка предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в крупном размере

В ЮВО подготовились к встрече 1,5 тыс. выпускников военных вузов

Сотрудниками оперативного отдела пресечена доставка крупной партии наркотических средств пачке с чаем

Вокзал Краснодар-1 стал лидером по пользованию услуг в залах повышенной комфортности на вокзалах СКЖД в первом полугодии

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!