В ЮВО подготовились к встрече 1,5 тыс. выпускников военных вузов

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В войска Южного военного округа прибыло 1,5 тыс. выпускников военных учебных заведений. Всего в этом году из 47 вузов МО РФ в войска округа распределено около 2 тыс. офицеров.

О готовности к встрече молодых лейтенантов рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«Жилой фонд для размещения выпускников военных вузов подготовлен, из числа опытных офицеров подобраны наставники», – сообщил генерал-полковник А. Дворников.

«Кроме того, в объединениях командованием организовано взаимодействие с органами местного управления по вопросам трудоустройства жен и размещения детей в образовательных учреждениях», – уточнил командующий.

Первые выпускники военных учебных заведений пополнили войска ЮВО весной текущего года. Также прибытие лейтенантов спланировано в августе, сентябре и октябре.

Источник: Пресс-служба ЮВО