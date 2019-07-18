Защиту от боевых дронов отработали на полевых пунктах управления ЮВО

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Защиту от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника отработали на полевых пунктах управления, развернутых в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО). В рамках проверки боевой готовности, в войсках округа развернули более 20 полевых подвижных пунктов управления.

Помимо оперативного состава в практических мероприятиях были задействованы подразделения по борьбе с БЛА, инженерные подразделения и подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Кроме того, безопасность пунктов управления обеспечивают войсковые подразделения военной полиции.

Специалисты войск химзащиты, используя термодымовую аппаратуру, установили дымовые завесы для маскировки пунктов управлений. Подразделения ПВО в составе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Верба» во взаимодействии с расчетами комплексов радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Леер» отразили условные атаки ударных БЛА. Войсковые подразделения военной полиции защитили пункты управлений от разведывательно-диверсионных групп условного противника, в роли которого выступили подразделения специального назначения.

Плановая тренировка боевой готовности соединений и воинских частей военного округа проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Источник: пресс-службы Южного военного округа