Ракетное соединение ЮВО, оснащенное ОТРК «Искандер», в сокращенный срок выполнило задачи приведения в боевую готовность
Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», отработали задачи в рамках плановой проверки боевой готовности.
Проверка боеготовности соединения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
Подразделения ракетчиков, дислоцированные в Краснодарском крае, получив личное оружие и снаряжение, отработали порядок выхода оперативно-тактических комплексов в район формирования колонн боевой техники.
К мероприятию оперативной подготовки в полном объеме привлечен личный состав ракетного соединения, задействовано около 100 единиц техники.
Источник: пресс-службы Южного военного округа
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