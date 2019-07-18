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Ракетное соединение ЮВО, оснащенное ОТРК «Искандер», в сокращенный срок выполнило задачи приведения в боевую готовность

Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», отработали задачи в рамках плановой проверки боевой готовности.

Проверка боеготовности соединения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Подразделения ракетчиков, дислоцированные в Краснодарском крае, получив личное оружие и снаряжение, отработали порядок выхода оперативно-тактических комплексов в район формирования колонн боевой техники.

К мероприятию оперативной подготовки в полном объеме привлечен личный состав ракетного соединения, задействовано около 100 единиц техники.

Источник: пресс-службы Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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