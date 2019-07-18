Военнослужащие КФл приступили к учению в рамках плановой проверки боевой готовности

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Военнослужащие батальона морской пехоты КФл, дислоцированного в Республике Дагестан, в рамках плановой проверки боевой готовности после объявления тревоги совершили марш своим ходом в составе механизированных колонн в районы развертывания полевых командных пунктов управления, отработав инженерное оборудование боевых позиций.

Также военнослужащие КФл подготовили корабли к выходу в море и применению оружия, выполнили мероприятия по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

Кроме того, отрабатывается взаимодействие между пунктами управления подразделений и штабов воинских частей КФл при выполнении задач по предназначению.

Всего к учению в рамках плановой проверки боевой готовности на КФл привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано около 10 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 200 единиц боевой и специальной техники.

Источник: пресс-службы Южного военного округа