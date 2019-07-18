/Военные новости/

Военнослужащие КФл приступили к учению в рамках плановой проверки боевой готовности

Военнослужащие батальона морской пехоты КФл, дислоцированного в Республике Дагестан, в рамках плановой проверки боевой готовности после объявления тревоги совершили марш своим ходом в составе механизированных колонн в районы развертывания полевых командных пунктов управления, отработав инженерное оборудование боевых позиций.

Также военнослужащие КФл подготовили корабли к выходу в море и применению оружия, выполнили мероприятия по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.

Кроме того, отрабатывается взаимодействие между пунктами управления подразделений и штабов воинских частей КФл при выполнении задач по предназначению.

Всего к учению в рамках плановой проверки боевой готовности на КФл привлечено более 1000 военнослужащих, задействовано около 10 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 200 единиц боевой и специальной техники.

Источник: пресс-службы Южного военного округа

Просмотров: 44 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Деньги от благотворительного забега в День железнодорожника направят на лечение 5-летнего мальчика из Новороссийска

Футбольная страна: за какие команды болеют регионы?

На базе учебного центра УФСИН России по Краснодарскому краю прошел семинар кинологов Южно-Федерального и Северо-Кавказского округов

Сотрудниками отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки особо крупной партии наркотических средств, спрятанных в брикет со сливочным маслом

Подросток из Белореченской Воспитательной колонии, в качестве поощрения, принял участие в туристическом походе по местам боевой славы

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!