Продукцию УФСИН России по Краснодарскому краю представили на международном военно-техническом форуме "Армия 2019"

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Масштабная выставка "Армии-2019", прошла в парке 30-летия Победы в г. Краснодаре. На ней было продемонстрировано новейшее российское вооружение. Форум впервые проводился в Краснодарском крае. Организаторами выступили Министерство обороны РФ, штаб Южного военного округа и администрация Краснодарского края.

На выставке можно было познакомиться с 25 единицами военной техники прошлых лет и 20-ю современными образцами, стоящими на вооружении российской армии.

Учреждения пенитенциарной системы края представили на выставке образцы военной формы производимой на предприятиях УИС края. Данный форум планируется сделать традиционным и проводить ежегодно в столице Кубани.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по Краснодарскому краю