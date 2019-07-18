/Военные новости/

Продукцию УФСИН России по Краснодарскому краю представили на международном военно-техническом форуме "Армия 2019"

Масштабная выставка "Армии-2019", прошла в парке 30-летия Победы в г. Краснодаре. На ней было продемонстрировано новейшее российское вооружение. Форум впервые проводился в Краснодарском крае. Организаторами выступили Министерство обороны РФ, штаб Южного военного округа и администрация Краснодарского края.

На выставке можно было познакомиться с 25 единицами военной техники прошлых лет и 20-ю современными образцами, стоящими на вооружении российской армии.

Учреждения пенитенциарной системы края представили на выставке образцы военной формы производимой на предприятиях УИС края. Данный форум планируется сделать традиционным и проводить ежегодно в столице Кубани.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по Краснодарскому краю

Просмотров: 32 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Деньги от благотворительного забега в День железнодорожника направят на лечение 5-летнего мальчика из Новороссийска

Футбольная страна: за какие команды болеют регионы?

На базе учебного центра УФСИН России по Краснодарскому краю прошел семинар кинологов Южно-Федерального и Северо-Кавказского округов

Сотрудниками отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки особо крупной партии наркотических средств, спрятанных в брикет со сливочным маслом

Подросток из Белореченской Воспитательной колонии, в качестве поощрения, принял участие в туристическом походе по местам боевой славы

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!