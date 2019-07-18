Подросток из Белореченской Воспитательной колонии, в качестве поощрения, принял участие в туристическом походе по местам боевой славы

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Осужденный из Белореченской воспитательной колонии, в рамках посещения культурно-зрелещных мероприятий за пределами исправительного учреждения, отправился в поход в составе группы поисковиков «Боевое братство». Туристический поход по местам боевой славы на территории Белореченского района организовали члены «Центра военно-патриотического воспитания подростков и молодежи имени героя СССР Голенева С.Т.».

В составе группы осужденный подросток преодолел по пересеченной местности 3 километра к месту падения самолета ДБ-3Ф, останки которого были найдены в 2015 году. На этом месте установлен памятник погибшим летчикам. Подросток вместе с ребятами из «Боевого братства» навели порядок на прилегающей к памятнику территории и возложили венок.

Участвуя в подобных мероприятиях, осужденные подростки заряжаются положительными эмоциями. В них воспитывается патриотизм и любовь к Родине.

Подобные мероприятия за пределами исправительного учреждения проводятся регулярно. Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов считает, что такие мероприятия являются большим стимулом для более успешного становления осужденных подростков на путь исправления.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю