Зенитчики в Сочи поклонились Главной иконе военных сил РФ «Спас Нерукотворный»

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Военнослужащие зенитного ракетного соединения армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Сочи поклонились Главной иконе Главного храма Вооружённых Сил РФ «Спас Нерукотворный».

Безопасность иконы и ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие военной полиции округа.

Святой образ будет находиться в Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя до 26 июля. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее «Спас Нерукотворный» передадут в Храм Иоанна Воина, расположенный во Владикавказе, где он будет находиться с 27 июля по 5 августа.

Всего за сутки лику Христа пришли приклониться около 1 тыс. человек, в их числе специалисты отдельной радиолокационной воинской части ЮВО, члены семей военнослужащих гарнизона, представители администрации, жители и гости города-курорта.

Справочно:

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение Святого лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Лик на иконе окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещённые на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории Российского государства. В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

Образ Спасителя помещён в бронзовый складень и имеет вес около 100 кг. Сама икона без складня имеет размеры около 98 x 84 x 10 см.

Источник: Пресс-служба южного военного округа