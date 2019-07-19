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Расчеты комплексов «Искандер» на Кубани уничтожили береговые укрепления противника

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Южного военного округа в рамках плановой проверки боевой готовности нанесли электронный ракетный удар по береговым объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения, дислоцированного в Краснодарском крае, после объявления учебной тревоги совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.На маршруте движения военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участок зараженной местности.Прибыв в указанный район, выполнили задачу по смене боевой позиции в темное время суток.В назначенных районах расчеты комплексов «Искандер» с различных позиций выполнили электронные пуски по целям условного противника, обнаруженным на морском побережье.К мероприятию оперативной подготовки привлечен личный состав ракетного соединения и задействовано около 100 единиц техники.Проверка боеготовности соединения проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Источник: Пресс-служба южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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