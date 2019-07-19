В тренировке боевой готовности приняли участие экипажи более 30 кораблей Каспийской флотилии

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В воинских частях Каспийской флотилии полностью выполнены мероприятия тренировки боевой готовности.

Личный состав полка морской пехоты отработал действия по тревоге, подготовил военную технику и совершил марш своим ходом в составе механизированной колонны на полигон в Республике Дагестан в назначенные районы сосредоточения.

Экипажи кораблей с получением сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности подготовили корабли к выходу в море, отработали задачи по применению корабельного вооружения, организации противовоздушной обороны и борьбы за живучесть кораблей.

Личный состав береговых воинских частей и экипажи кораблей отработали вопросы разрешения кризисных ситуаций в пунктах базирования и военных городках.

Всего в Астраханской области и Республике Дагестан в мероприятиях тренировки боевой готовности КФл приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, также свыше 150 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба южного военного округа