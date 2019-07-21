Пограничники не впустили в Россию иностранного гражданина, осуждённого за рубежом за участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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44-летний мужчина был выявлен в краснодарском международном аэропорту «Пашковский». Иностранец прибыл из столицы одной из республик Центральной Азии на борту регулярного авиарейса, но в Россию пропущен не был.

Оказалось, что выходец из Ближнего Зарубежья причастен к деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории Российской Федерации.

Сотрудники погрануправления во взаимодействии с коллегами из краевого УФСБ установили, что данный гражданин провел в колонии строгого режима девять лет. Его осудили как члена международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» за посягательство на конституционный строй своей республики и распространение идей религиозного экстремизма и сепаратизма.

Бывший заключенный на территорию Российской Федерации не пропущен и обратным рейсом возвращен домой.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю