Стартовало масштабное двустороннее учение с соединениями и воинскими частями двух общевойсковых армий

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Соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа в соответствии с планом боевой подготовки приступили к проведению мероприятий двустороннего командно-штабного учения на местности под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Также в интересах сил двух объединений будут задействованы авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, соединения и воинские части родов войск, материально-технического и медицинского обеспечения, дислоцированные в зонах ответственности обеих армий.

В рамках учения группировке войск, созданной на базе соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии, российских военных баз ЮВО в Южной Осетии и Абхазии, предстоит противостоять атакующим действиям сил, подчиненных командующему 49-й общевойсковой армии. Кроме того, в едином тактическом замысле учебно-боевые задачи отработают подразделения 102-й военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении.

Основные розыгрыши практических действий войск пройдут в ходе двусторонних ротных тактических учений, при этом войска противоборствующих сторон будут действовать как на общем тактическом поле, так и на удалении в несколько сотен километров. Это позволит командующим объединениями применять различные формы разведывательно-ударных и огневых комплексов в составе соединений оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, с использованием аэромобильных групп, воздушных десантов и штурмовых отрядов инженерных войск.

«Данный этап максимально интенсивной боевой подготовки летнего периода обучения перерастет в фазу двустороннего КШУ, в котором будут задействованы абсолютно все объединения округа, включая Черноморский флот и Каспийскую флотилию», – подытожил генерал-полковник А. Дворников.

Итоговые мероприятия боевой подготовки войск (сил) ЮВО за текущий учебный год пройдут в сентябре на территории общевойсковых полигонов, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, на Кубани и в Крыму.

Источник: пресс-служба Южного военного округа