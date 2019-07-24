Более 450 военнослужащих обеспечены жильем с начала года

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С начала 2019 г. более 450 военнослужащих Южного военного округа реализовали свое право на обеспечение жильем по накопительно-ипотечной системе на общую сумму более 1,5 млрд. рублей.

О подробных результатах проделанной работы ФГКУ «Югрегионжилье» рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«В программу накопительно-ипотечной системы обеспечения жильем с начала года вступило более 4-х тыс. военнослужащих округа, что на 18% превышает показатели за аналогичный период прошлого года», – сообщил генерал-полковник А. Дворников.

«Кроме того, за прошедшую неделю 3 семьи военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, а 95 – получили служебные квартиры», – добавил командующий.

В текущем году в ЮВО принято более 120 решений о выплате денежных средств дополняющих накоплений на сумму около 154 млн. руб., из них порядка 22 млн. рублей получили более 30 военнослужащих.

Всего с 2014 г. для выплаты субсидий жилищным органам ЮВО было выделено около 30 млрд. рублей, которые освоены в полном объеме, что позволило закрыть потребность в жилье 5 тыс. военнослужащих.

Источник: пресс-служба Южного военного округа