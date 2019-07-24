Командующий войсками прибыл с проверкой в соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии
Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл на Ставрополье с целью проверки боевой готовности соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии.
Накануне объединение было приведено в боевую готовность в рамках двустороннего командно-штабного учения на местности.
Командующий войсками ЮВО оценил способность командного состава объединения организовать систему управления подчиненными войсками при разработке решения на их применение.
Соединениям и воинским частям 49-й армии поставлена задача овладеть рубежами и важными объектами в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и на территории Южной Осетии.
На первом этапе командно-штабного учения на местности задействованы штабы двух объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.
Источник: пресс-служба Южного военного округа
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