Командующий войсками прибыл с проверкой в соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии

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Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл на Ставрополье с целью проверки боевой готовности соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии.

Накануне объединение было приведено в боевую готовность в рамках двустороннего командно-штабного учения на местности.

Командующий войсками ЮВО оценил способность командного состава объединения организовать систему управления подчиненными войсками при разработке решения на их применение.

Соединениям и воинским частям 49-й армии поставлена задача овладеть рубежами и важными объектами в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и на территории Южной Осетии.

На первом этапе командно-штабного учения на местности задействованы штабы двух объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа