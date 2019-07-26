Командующий войсками Южного военного округа прибыл в Волгоград для проверки комплексного мобилизационного учения

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Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Волгоград для проверки выполнения мероприятий комплексного мобилизационного учения.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник А.Дворников оценит способность органов военного управления организовать взаимодействие войск гарнизона, органов местного самоуправления Волгоградской области и силовых структур региона.

Плановое комплексное мобилизационное учение на территории Волгоградского гарнизона ЮВО началось 22 июля с.г.

В ходе учения отрабатываются вопросы призыва на военные сборы граждан из запаса на территории Волгоградской области, проведение занятий и тренировок по мобилизационной подготовке с военными комиссариатами и воинскими частями гарнизона.

Источник: пресс-служба Южного военного округа