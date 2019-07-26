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На Северном Кавказе расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» провели электронные пуски по стратегически важным объектам противника

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Южного военного округа в рамках двустороннего командно-штабного учения нанесли электронный массированный ракетный удар по командным пунктам и другим стратегически важным объектам условного противника.

Подразделения ракетного соединения из Краснодарского края ранее были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в район выполнения боевой задачи.

В ходе выдвижения военнослужащие отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.

В назначенных позиционных районах расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили электронные пуски по важным объектам условного противника, а также нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

На учение привлекалось более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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