Командующий войсками оценит способность 58-й общевойсковой армии выполнить задачи по предназначению

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Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл во Владикавказ с целью проверки боевой готовности соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии.

Накануне объединение было приведено в боевую готовность в рамках двустороннего командно-штабного учения на местности.

Командующий войсками ЮВО оценит способность командного состава объединения организовать систему управления подчиненными войсками при разработке решения на их применение.

По замыслу учения соединениям и воинским частям 58-й армии во взаимодействии с подразделениями российской военной базы в Южной Осетии предстоит выполнить задачи по своему предназначению в зоне ответственности.

Противоборствующей стороной для объединения в соответствии с планом учения является группировка войск 49-й общевойсковой армии ЮВО. Для обозначения действий диверсионных групп условного противника привлечены подразделения соединений специального назначения ЮВО.

Накануне генерал-полковник А. Дворников заслушал решение на применение подчиненных войск командующего 49-й армии генерал-майора Михаила Зусько. После ознакомления с решением командующего 58-й армии генерал-майора Сергея Рыжкова командующий войсками округа оценит действия командармов на первом этапе КШУ.

В командно-штабном учении на местности задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной и специальной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа