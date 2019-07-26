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Общевойсковые объединения приступили к розыгрышу практических действий по плану масштабного двустороннего учения

Группировки войск двух общевойсковых армий Южного военного округа приступили к розыгрышу практических действий войск в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения на местности, проводимого под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова.

В составе каждого объединения действуют соединения и воинские части всех видов и родов войск. Командующие 49-й и 58-й общевойсковыми армиями выработали замыслы операций и отдали боевые распоряжения подчиненным войскам.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников заслушал командующих объединениями непосредственно на их подвижных полевых пунктах управления, развернутых на общевойсковых полигонах в Ставрополье и Северной Осетии. Командующий войсками ЮВО также проверил выполнение мероприятий маскировки командных пунктов соединений и воинских частей, действия подразделений по отражению нападений на пункты управления диверсионных разведывательных групп условного противника.

«Важно контролировать все направления, где может действовать вероятный противник и грамотно распределять силы и средства группировки войск во всей зоне ответственности», – отметил генерал-полковник Александр Дворников, оценивая действия командного состава.

К масштабному двустороннему КШУ привлечены органы управления, соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО, авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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