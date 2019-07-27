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В Армении проводятся мероприятия по предотвращению ожогов и тепловых ударов военнослужащих

На полигонах Камхуд и Алагяз российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, проводятся мероприятия по предотвращению тепловых ударов, солнечных ожогов кожи и глаз у военнослужащих в рамках проведения модульной подготовки и слаживания мотострелковых рот.

Установлены защитные навесы от солнца, оборудованные местами для отдыха, создан необходимый запас медикаментов и кипяченой воды.

Внесены изменения в регламент служебного времени по проведению дневных занятий по боевой подготовке до 11 и после 17 часов. Дневные дежурства на открытых площадках сокращены на один час. В рационе питания увеличена калорийность на завтраке и ужине.

Каждый военнослужащий обеспечен солнцезащитными очками, индивидуальными флягами и летней облегченной формой одежды с улучшенной терморегуляцией.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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