Комната Воинской славы пополнилась новыми экспонатами времен Великой Отечественной войны
Комната Воинской славы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, пополнилась экспонатами времен Великой Отечественной войны, найденными в Волгоградской области.
Среди находок: общевойсковой шлем третьего рейха образца 1935 г., ручной пулемет Дегтярева пехотный (ДП), идентификационный жетон военнослужащих германской армии, компас Рабоче-крестьянской Красной Армии 1945 г. выпуска, немецкая зажигалка, фляги для воды, штыки от винтовки, около 100 стреляных гильз.
Поисковые мероприятия были проведены силами военнослужащих соединения совместно с поисковыми отрядами Волгоградской области.
В поисках приняли участия около 300 военнослужащих соединения, используя современный миноискатель ИМП-С и «Коршун», а также современные костюмы сапера «Дублон».
Источник: пресс-служба Южного военного округа
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