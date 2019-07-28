В 2019 г. около 100 военнослужащих приобрели жилье по накопительно-ипотечной системе в Волгоградской области

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С начала года около 100 военнослужащих Южного военного округа в Волгоградской области приобрели жилье в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения.

Среди них более 70 стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, остальные приобрели жилые дома с земельными участками. Всего за время работы НИС военнослужащие в Волгоградской области заключили более 3,4 тыс. сделок по приобретению жилья.

Накопительный взнос на одного участника системы в 2019 г. установлен в размере 280 009,70 руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется более 23 тыс. руб. Средства, учтенные на именных накопительных счетах, находятся в доверительном управлении управляющих компаний, которые в результате инвестирования приносят дополнительный доход, ежеквартально распределяющийся по счетам участников НИС.

На именных накопительных счетах военнослужащих, включенных в реестр участников НИС с января 2005 г., на сегодня учтены накопления в размере более 4 млн. руб., из которых более 1,5 млн. руб. составляют дополнительные доходы, полученные в результате доверительного управления. Накопления, сформированные на именных счетах таких участников НИС, позволяют им решать свой жилищный вопрос без привлечения средств ипотечного кредита.

С момента введения в действие НИС общее число ее участников неуклонно растет. На сегодня участниками НИС являются более 500 тысяч военнослужащих, из них более 230 тыс. реализовали свои права и приобрели жилье.

Источник: пресс-служба Южного военного округа