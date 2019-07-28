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В Армении военнослужащие приняли участие в национальном празднике Вардавар

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в рамках празднования Вардавара прошел день здорового образа жизни с участием военнослужащих и членов их семей.

Военнослужащие соревновались в армрестлинге и перетягивании каната, играли в мини-футбол и волейбол, участвовали в забегах на различные дистанции.

На спортивных комплексах в военных городках соединения инструкторы по физической подготовке и спорту провели семейные эстафеты и конкурсы на ловкость и интеллект «Мама, папа, я – дружная семья».

Также в мероприятиях на территории военно-патриотического парка «Патриот» приняли участие более 1,5 тыс. человек из числа военнослужащих и членов их семей.

Вардавар – один из самых главных праздников Армянской церкви. Известен своим обычаем взаимного обливания водой.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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