Более 40 кораблей Каспийской флотилии приняли участие в праздновании Дня ВМФ

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Более 40 кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа приняли участие в военно-морском параде в день Военно-морского флота.

Жители и гости Астрахани увидели праздничный парад и военно-спортивный праздник, который прошел в акватории реки Волга напротив Петровской набережной.

По традиции, часть кораблей участвовала в статичном параде, выстроившись в линию на траверзе острова «Городской».

Принял парад контр-адмирал Сергей Пинчук на катере «Альбатрос» в сопровождении связного катера КСВ-1594.

В динамическом показе были задействованы: малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», рейдовые тральщики, противодиверсионные и десантные катера.

Экипажи кораблей продемонстрировали более 10 эпизодов розыгрыша тактических действий жителям и гостям Астрахани.

Зрители увидели уничтожение корабельными расчетами ПВО воздушных целей, морской бой с катерами «вражеских» диверсионно-разведывательных групп, десантирование морской пехоты и бой за пункт высадки, оказание помощи кораблю, условно терпящему бедствие.

После завершения праздничных мероприятий, жители и гости Астрахани посетили корабли КФл, ошвартовавшиеся прямо на набережной.

В военно-морском параде приняли участие более 2 тыс. военнослужащих КФл и было задействованы более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии.

Источник: пресс-служба Южного военного округа