Более 40 кораблей Каспийской флотилии приняли участие в праздновании Дня ВМФ
Более 40 кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа приняли участие в военно-морском параде в день Военно-морского флота.
Жители и гости Астрахани увидели праздничный парад и военно-спортивный праздник, который прошел в акватории реки Волга напротив Петровской набережной.
По традиции, часть кораблей участвовала в статичном параде, выстроившись в линию на траверзе острова «Городской».
Принял парад контр-адмирал Сергей Пинчук на катере «Альбатрос» в сопровождении связного катера КСВ-1594.
В динамическом показе были задействованы: малый ракетный корабль «Град Свияжск», малый артиллерийский корабль «Астрахань», рейдовые тральщики, противодиверсионные и десантные катера.
Экипажи кораблей продемонстрировали более 10 эпизодов розыгрыша тактических действий жителям и гостям Астрахани.
Зрители увидели уничтожение корабельными расчетами ПВО воздушных целей, морской бой с катерами «вражеских» диверсионно-разведывательных групп, десантирование морской пехоты и бой за пункт высадки, оказание помощи кораблю, условно терпящему бедствие.
После завершения праздничных мероприятий, жители и гости Астрахани посетили корабли КФл, ошвартовавшиеся прямо на набережной.
В военно-морском параде приняли участие более 2 тыс. военнослужащих КФл и было задействованы более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флотилии.
Источник: пресс-служба Южного военного округа
Категория: Новости / Военные новости