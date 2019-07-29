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Под Волгоградом началось двустороннее ротное тактическое учение с применением аэромобильных групп

В Волгоградской области на полигоне Прудбой началось двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа с применением аэромобильных групп.

В течение недели военнослужащие совершат марш в район боевого применения с ведением боевых действий против диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника для выполнения поставленных задач.

Особенностью учения станет высадка передовых группы десанта, захват плацдарма приземления, обеспечение высадки главных сил, выдвижение после высадки на указанный рубеж, уничтожение противника и захват рубежа, ведение боя до подхода главных сил, а также порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет и выгрузка из него в районе применения.

Также будет отработанно применение мотострелковых взводов в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

В учении принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, а так же многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ и ударные Ми-28.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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