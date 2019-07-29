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Разведчики в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горной местности

В рамках плана боевой подготовки военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к отработке учебно-боевых и специальных задач в горно-лесистой местности.

Особым этапом стало проведение учения по ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, скрывающихся в горных массивах.

В ходе мероприятия на полигоне Цабал военнослужащие прибыли в назначенный район и провели разведку возможных маршрутов выдвижения ДРГ условного противника и районов их размещения. Далее разведчики устроили засады и при обнаружении условных диверсантов уничтожили их огнем из винтовок специальных снайперских «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74. 

Кроме того, с использованием штатных средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М», комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» военнослужащие отработали задачи в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано свыше 60 единиц военной техники, в их числе бронеавтомобили «Тигр», разведывательные машины «Дозор» и бронетранспортеры БТР-82АМ. Учеба на полигоне продлится до середины августа.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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