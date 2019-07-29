Саперы уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные у подножья скульптуры «Родина-мать зовёт!» в Волгограде

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Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили снаряды, найденные у подножья скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Опасная находка была обнаружена рабочими при проведении реставрационных работ скульптуры.

Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 76-мм артиллерийский снаряд и граната времен Великой Отечественной войны.

Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом.

С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около 1 тыс. боеприпасов различного калибра.

Источник: пресс-служба Южного военного округа